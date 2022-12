“¿Por qué nos hace esto?”: niña siria increpa a Bashar al-Assad

Un estremecedor llamado hizo una niña siria de 6 años, quien a su corta edad ya lleva en el cuerpo las marcas de una guerra que no entiende. La pequeña opina que Bashar Al-Assad es el responsable de la tragedia que vive.

“Él tiene bombas. Él hiere todas las familias. Él nos hiere”, declaró la pequeña aún con sus heridas vivas.

“¿Por qué nos hace esto? Dios no puede estar con usted Bashar”, añadió la menor en una entrevista televisiva.

Y es que vivir bajo las bombas le ha dado a la menor una postura sobre la guerra y la muerte. “Matar no es . Aquellos a los que él (Bashar Al-Assad) mata son buenos. Ellos van al cielo”, añade niña.

En tres días de bombardeos incesantes, varios de los muertos y los heridos, como ella, son niños. Además, hay cientos de miles atrapados en el conflicto.

“Es un holocausto y nadie hace nada para evitarlo”, dice Brita Haj Hassan, alcalde de Alepo.