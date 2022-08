¿Por qué razón Colombia estuvo ausente en la OEA durante condena a Nicaragua por DD. HH.?

Durante una sesión de la OEA en la que Colombia fue llamada para pronunciarse sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, el pasado viernes, hubo silencio del representante del país. Para muchos, la ausencia fue un total abandono de funciones.

“Un funcionario siempre debe ocupar la silla y a cualquier organismo multilateral si no lo hace es porque la Cancillería le ha enviado algunas instrucciones para no estar en el consejo permanente de la OEA y con esa carta deben también instrucciones para conocer por qué razón el funcionario no debe estar en esa silla”, dice Pedro Viveros.

Otros expertos consultados esperan que esta situación sea corregida por el nuevo canciller Álvaro Leyva.

“Lo que se ve es que maliciosamente los funcionarios del anterior gobierno tuvieron que ver en esta decisión porque sabían el efecto devastador que tendría en términos de credibilidad, pero yo espero que el canciller Leyva enderezca esta situación”, indicó Ramiro Bejarano, exministro de Justicia.

La ausencia fue explicada por el nuevo embajador ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, quien dijo que aún no se ha posesionado, tal como lo expresó en un trino:

Alguien empezó a culparnos como funcionarios sin que aún lo seamos. No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión pero ya nos están imputando omisiones. Tengan la decencia de investigar. Y, fui Juez de carrera: solo decidí con base en pruebas! — Luis Ernesto Vargas (@LEVargasSilva) August 15, 2022

Para otros analistas, la ausencia de Colombia se habría dado ya que estaría allanando el camino para las negociaciones con Nicaragua por el diferendo limítrofe entre las dos naciones.

Para el internacionalista Mauricio Jaramillo, “Colombia puede estar allanando el camino para un acercamiento con Nicaragua en vías de una negociación”.

Nicaragua y las denuncias de violación de derechos humanos

Es que las denuncias de violación a los derechos humanos en Nicaragua han tocado a la Iglesia católica colombiana, que ha condenado la persecución a sacerdotes en ese país.

"Estamos muy preocupados y nos duele mucho lo que está sucediendo allí con la Iglesia, nos duelen estos hostigamientos, nos duelen también esos signos de persecución y de violación de los derechos humanos que impiden la expresión de la fe en Jesucristo, el Señor", expresó monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Para muchos, Colombia debe explicar su ausencia ante la OEA y su postura ante la situación que se vive en Nicaragua, en donde reformas al sistema de seguridad social desataron varias protestas, acciones consideradas por Daniel Ortega como un intento de golpe de Estado.

La Iglesia denunció la violenta represión contra los manifestantes y varios templos abrieron sus puertas como refugio para los lesionados.

El episodio dejó más de 300 muertos y marcó el inicio de las restricciones contra las organizaciones religiosas. Tensiones que se recrudecieron el pasado 2 de agosto, cuando Ortega ordenó el cierre de seis emisoras de radio católicas.

Tras criticar la decisión, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quedó retenido por la Policía en su casa cural.

La prensa es otra institución que es blanco del régimen. Solamente en las últimas dos semanas, las emisiones de 11 medios de comunicación han sido canceladas. Las presiones de Daniel Ortega han llevado al exilio a más de 120 periodistas.

A ellos se suman los más de 190 opositores detenidos, entre ellos, 7 excandidatos a la presidencia.