¿Por qué Siria es tan importante para Rusia?

Tras el ataque ordenado por el presidente Trump a una base militar del régimen de Bashar al Asad, la relación entre las dos potencias puede complicarse.

Para el analista Miguel Benito es poco probable que el ataque de Estados Unidos a Siria termine en un conflicto bélico, pero las relaciones se pueden enredar.

“De momento lo que vamos a ver es un endurecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos; un endurecimiento de van a hablar más duro durante unos días pero aun así intentando mantener algunos canales de comunicación”, explica el experto.

Pero, ¿cuál es el interés de Rusia para defender el territorio sirio?

“La importancia radica en que en territorio sirio está Tartus, es la base militar con la cual Rusia mira al Mediterráneo. Es decir, la importancia estratégica de Siria es que es la única base militar rusa lejana de su propio territorio, por tanto apoya a Siria por lo que le representa en términos de equilibrio geoestratégico sobre las bases militares norteamericanas en la región”, señala Víctor de Currea, analista internacional.

Según Currea no sólo se trata de intereses geopolíticos, sino comerciales.

“Las posibilidades de tránsito de gasoductos o de oleoductos en la región ha hecho que Rusia apoye el régimen local a pesar de los crímenes de guerra que el gobierno ha realizado, como usar armas químicas sobre su propio pueblo”, sostiene.

Agrega que el mensaje del gobierno de Donald Trump es claro.

El analista Miguel Benito lo analiza: “lo que está diciendo es que él no es Obama, que nadie puede esperar a libarse de un castigo si hace algo que está en los límites de lo que Trump está dispuesto a tolerar; además de fortalecer una retórica de que hay un nuevo jefe en la ciudad y que él no está dispuesto a actuar como lo había hecho Obama”.

Los expertos coinciden en que los organismos internacionales deben insistir en otras salidas al conflicto sirio, que ha dejado más de 250.000 personas muertas y millones de víctimas.