“Por ser gay lo tienen aparte”: madre de joven encarcelado por participar en marchas en Venezuela

Lisbeth Fuenmayor denuncia no solo la arbitrariedad en la detención, sino el maltrato por su condición sexual.

“Fue detenido por la Guardia Nacional y sin preguntarle nada lo golpearon, lo maltrataron, me le dieron cachetada, se lo llevaron a juro en la patrulla”, cuenta Lisbeth.

Señala, además, que homosexualidad de su hijo complica las cosas.

“Mi hijo es gay, a él lo tienen aparte porque puede pasar algo peor”, añade.

Y entre las lágrimas pide que “se haga justicia, por favor, yo pido justicia para todas estas personas, que se haga justicia con mi hijo”.

Otro drama, de los cientos de familias que esperan que liberen a las personas detenidas por participar en las protestas, es el de Yonarkis Velásquez.

Su esposa, con la que tiene cuatro hijos, está detenida desde el 22 de enero. Yonarkis asegura que a ella la golpearon en las piernas y dice que lo más grave es que está recluida con hombres.

“No hay baño, ella tiene que orinar parada porque me dice que no se va a sentar ahí porque orinan los guardias, orinan los presos. Ella dice que hay guardias que son muy abusadores”, asegura Velásquez.

Durante los últimos diez días de enero ocurrieron 1.069 detenciones de personas que protestaron, 132 fueron mujeres y 137 menores de edad. De esa cifra, 723 se mantienen en prisión.

Más sobre esta noticia:

Suben a 26 los muertos en medio de las protestas de Venezuela, según ONG Vea, además:

Guaidó reta a Maduro ante multitudinaria marcha: “el 23 de febrero entrará ayuda humanitaria”