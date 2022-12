Por un mal olor, recomiendan no salir a la calle en Buenos Aires

Un fuerte olor, parecido al amoníaco, se percibía en el mediodía del miércoles en la zona norte de la capital argentina, por lo que las autoridades recomendaron evitar salir a la calle hasta encontrar el origen, aunque descartaron un escape de gas.

"Recomendamos no salir de las casas, cerrar puertas y ventanas y no prender los aires acondicionados para evitar el contacto con esa sustancia que está en el aire", dijo al canal Todo Noticias Daniel Russo, titular de Defensa Civil de Buenos Aires.

Según Russo, en las horas de la mañana comenzaron a recibir numerosas denuncias sobre el fuerte olor en barrios del norte capitalino pero ningún reporte de problemas de salud.

"Damos un mensaje de prevención, no sabemos si viene de la red fluvial. No tenemos el origen del olor pero no es un escape de gas", agregó Russo aunque reconoció que por la mañana hubo un importante escape del fluido, ya controlado, en el barrio de Belgrano, uno de los afectados por el olor.

En la zona afectada se ubica el estadio Monumental, donde se espera concurran unas 65.000 personas la noche del miércoles para asistir a la final de la Copa Libertadores de América entre el argentino River Plate y el mexicano Tigres.