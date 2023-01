Por “un problema de bacterias”, cierran dos playas de la Florida en EE. UU.

Autoridades pidieron a los visitantes no bañarse en la zona de Key Biscayne y Crandon South Beach porque la contaminación podría causarles enfermedades.

“Me encuentro que está cerrada por bacterias, nos dijeron que, por un problema de bacterias, pero no que eran fecales”, dijo Edurne Álvarez, uno de los turistas afectados.

El Departamento de Salud de Florida indicó, a través de un comunicado, que muestras de agua, tomadas del área, revelaron bacterias en niveles superiores a los aceptables.

Sin embargo, no precisaron cuándo podrán volver a bañarse las personas.