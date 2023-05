Por una tusa, mujer gastó mucho dinero en cirugías y se volvió modelo de OnlyFans

Después de que el padre de sus hijos la dejara por otra mujer 6 meses antes de su boda, la fotógrafa Stacey Clarke decidió gastar $37.000 dólares en procedimientos estéticos y cirugías plásticas para recuperar la confianza que 15 años de relación le habían quitado. Para ella, su transformación le ha ayudado a sentirse “más sexy que nunca”.



En conversación con Truly, explicó que pasar por el quirófano fue algo que necesitaba hacer después de que el hombre con quien estuvo desde los 14 años la abandonara meses antes de contraer nupcias.

Fruto de la relación, Clarke, de 33 años, tuvo 2 hijos a los 16 y 18 años, en quienes enfrascó toda su energía para afrontar el adiós. Así mismo, se sumergió en su trabajo, por lo cual se había dejado de lado.

Admitió que, al saber que poco tiempo después del rompimiento su expareja ya tenía una nueva novia, decidió impulsivamente operarse, como una manera de usar la nueva libertad que perdió desde una edad temprana para reinventarse y salir de su zona de confort.

Pese al dolor por la ruptura de su relación, se ha mantenido positiva, pues su talento detrás del lente la ha llevado a retratar imágenes para revistas como Maxim Francia, OK!, Hello!, y famosos y reinas de belleza en Gran Bretaña.

Los cerca de 166 millones de pesos colombianos que gastó fueron invertidos en estiramientos de labios y ojos, un estiramiento facial, un trasplante de cabello, un trabajo de senos, un levantamiento de glúteos brasileño, una liposucción y una vaginoplastia.

“La cirugía me ha dado mucha confianza... Yo era una persona completamente diferente, con una apariencia diferente”, confesó eufórica a The New York Post, comentando que antes del quirófano lucía un estilo relajado y natural, algo que no se asemeja a la nueva visión glamurosa que tiene de sí misma.

Su nuevo look no solo logró potenciar su confianza, sino que también se convirtió en un nuevo ingreso económico para su familia, al incursionar en la plataforma OnlyFans, donde vende contenido para adultos.

Aunque muchos alaban su belleza, algunos han criticado su estrategia para superar el rompimiento y le han dicho que era más bonita antes de las cirugías y que “la cirugía plástica es un primer reemplazo para la terapia".

A pesar de los comentarios, Clarke alienta a las personas que piensan que hacerse una cirugía podría ayudarles a afrontar un momento difícil. “Si a alguien no le gusta la transformación de mi cuerpo, le diría que haga lo que quiera”, señala la mujer, para quien la vida es buena y no juzga a los demás por sus decisiones.