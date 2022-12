Por usar Photoshop con la imagen de Jesús, usuario de Instagram tendrá que pagar una costosa multa

Eliminó el rostro de la figura religiosa y puso el suyo en el que se destacaba un piercing. Comunidad religiosa puso el grito en el cielo y logró un castigo.

El curioso caso se registró en España e inició en abril de 2017, cuando el hoy condenado usó la imagen del llamado Cristo de la Amargura, también conocida como 'El Despojado de Semana Santa'.

De acuerdo con el fallo judicial, el hombre cometió un delito en contra de los sentimientos religiosos de la comunidad que guarda devoción por la imagen: la Hermandad de la Amargura.

Los hechos se remontan a abril de 2017, cuando el joven subió a la red social una foto de Jesús Despojado, de la Hermandad de la Amargura, en el que el rostro original había sido sustituido.

El fotomontaje hizo carrera en redes y rápidamente se hizo viral.

A pesar de que los religiosos contactaron al autor del montaje para que no hiciera uso de la imagen, él se negó repetidas veces. Por esa razón decidieron instaurar un proceso ante la justicia.

La acción le costó caro al joven, pues tendrá que pagar 480 euros por el atrevimiento. El caso no pasó a mayores pues el demandado admitió su culpabilidad e incluso se le repartió el pago de la sanción en cuotas diarias.

Si el hombre no hubiese admitido la responsabilidad quedaría expuesto a un castigo de 2.160 euros (cerca de 7.500.000 pesos colombianos).

De acuerdo con la decisión judicial, el demandado hizo una "vergonzosa manipulación del rostro de la imagen", con "manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender".

Esta es la imagen de la discordia:



En caso de que el procesado no pague la multa, tendría que pasar 180 días en la cárcel.