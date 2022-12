Portavoz de Obama no descarta una visita de Raúl Castro a la Casa Blanca

"No descartaría una visita del presidente Castro", comentó Earnest en su rueda de prensa diaria al ser preguntado por los periodistas, aunque aclaró que, en este momento, no hay nada programado ni ninguna invitación oficial.

Obama y Castro anunciaron este miércoles un acuerdo para normalizar las relaciones bilaterales después de 53 años de antagonismo, que ha sido calificado de "histórico" y respaldado unánimemente por los otros países de América Latina, pero ha despertado también críticas entre sectores del Partido Republicano en EE. UU. y el exilio cubano.

En enero, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, liderará un viaje a Cuba de funcionarios estadounidenses para la próxima ronda de diálogo migratoria, la primera misión de alto nivel a Cuba.

Este miércoles, tras el anuncio del histórico acuerdo, Earnest tampoco descartó que Obama visite Cuba durante los dos años que le quedan de mandato.

"Si hay una oportunidad para el presidente de visitar (la isla), estoy seguro de que no la rechazaría", indicó el portavoz.

"Ciertamente, no descartaría una visita presidencial", agregó Earnest al aclarar, no obstante, que no hay ningún viaje previsto por el momento.

Este martes, Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, hablaron por teléfono para cerrar el acuerdo para recomponer las relaciones y esa conversación, que duró aproximadamente una hora, supuso el primer contacto entre los líderes de ambos países en más de medio siglo.