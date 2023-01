Potencias europeas dan un ultimátum de ocho días a Maduro para convocar elecciones

Si no lo hace, reconocerán a Guaidó. Rusia acusa a EE. UU. de orquestar golpe de Estado en Venezuela. Así transcurrió reunión de Consejo de Seguridad de la ONU.

En primer lugar, España, Francia, Alemania y Reino Unido divulgaron una formulación casi idéntica sobre su postura hacia la crisis en el país petrolero.

"Si en el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela", afirmó el presidente del gobierno español Pedro Sánchez en una comparecencia televisada, en el posicionamiento más explícito de un Estado miembro de la Unión Europea desde la autoproclamación del líder parlamentario opositor como presidente interino.

El canciller británico Jeremy Hunt afirmó que "Guaidó es la persona necesaria para lograr que Venezuela avance" y también reclamó que se anuncien "nuevas elecciones imparciales en ocho días".

Poco después, la Unión Europea aseguró también que "tomará medidas" si no se convocan elecciones "en los próximos días", declaró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

"Se sigue avanzando en la Unión Europea para el reconocimiento y apoyo pleno de nuestra lucha legítima y constitucional", se congratuló en Twitter Guaidó, de 35 años.

Maduro la víspera dijo que en España "no tienen moral para dar lecciones a Venezuela ni ponerle ultimátum".

Venezuela, tema en la ONU

Horas más tarde el pulso se trasladó al Consejo de Seguridad de la ONU, que aborda la crisis venezolana a petición de Estados Unidos.

Allí Rusia acusó a los estadounidenses de querer "orquestar un golpe de Estado" en Venezuela, pero Washington aseguró que el presidente Maduro lidera un "Estado mafioso ilegítimo" y llamó a todos los países a unirse "a las fuerzas de la libertad" en apoyo del opositor Juan Guaidó.

El debate transcurría con la asistencia del canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Durante el mismo, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó a todos los países a poner fin a sus transacciones financieras con el gobierno de Maduro, que Washington considera ilegítimo.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se comprometió el miércoles ante una multitud en Caracas a cumplir con la Constitución y encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder a Maduro, cuyo segundo mandato iniciado el 10 de enero considera "ilegítimo".

Además de Estados Unidos, una docena de países de la región reconocieron al líder opositor, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá y Colombia.

En cambio, Rusia y China, ambas con poder de veto en el Consejo de Seguridad, se muestran leales al oficialismo, junto con aliados históricos de Caracas como Turquía, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Otros, como México y Uruguay, proponen diálogo.

