Premian al papa Francisco por ser la "voz de la conciencia" para Europa

El papa Francisco recibirá el Premio Carlomagno 2015, anunció este miércoles el directorio de la institución que otorga esos galardones en Aquisgrán (oeste de Alemania), por su contribución a la unidad europea y como voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa.

"En tiempos como los actuales, en que tantos ciudadanos europeos están necesitados de orientación, Su Santidad el papa Francisco nos da un mensaje de esperanza y coraje", apuntó el directorio, a través de un comunicado.

El papa se ha convertido en una "voz de la conciencia", que recuerda a la ciudadanía la necesidad de dar prioridad a las personas y de que Europa debe mantener su compromiso "con la libertad, la paz, la justicia, la democracia y la solidaridad".

El pontífice argentino así se convertirá en el galardonado número 58 con esta prestigiosa distinción, instituida en 1950, y que en 2004 recibió el papa polaco Juan Pablo II.

El premio reconoce la labor de personalidades o instituciones que se hayan destacado por los méritos en favor del proceso de unidad europeo y su compromiso con la paz.

En el directorio que lo integran están representados miembros del ámbito económico, eclesiástico y académico de la ciudad de Aquisgrán y hasta ahora la ceremonia de entrega tenía lugar, de acuerdo con la tradición, el día de la Ascensión de Cristo, en Aquisgrán.

En esta ocasión, el acto se hará en Roma, en una fecha aún por determinar, informó la organización.

Entre las figuras distinguidos con el galardón destacan el ex presidente francés François Mitterrand y el ex canciller alemán Helmut Kohl, ex aequo (1988), el ex presidente estadounidense Bill Clinton (2000) y la canciller Angela Merkel (2008).

Por parte española lo han recibido el rey Juan Carlos I (1982), el expresidente del Gobierno Felipe González (1993) y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana (2007).

El pontífice argentino seguirá, en la nómina de los galardonados, al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, premiado en 2015.