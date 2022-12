Premio de Powerball de US$590,5 millones cayó en Florida

El billete ganador fue vendido en el supermercado Publix de Zephyrhills, Florida, según la ejecutiva Cindy O'Connell de la lotería estatal. Dijo que posteriormente darían a conocer más detalles.

"Este sería el sexto ganador de Powerball en la Florida y, por el momento, es el único ganador del pozo más grande de Powerball en la historia", agregó O'Connell. "Estamos encantados de tener al único ganador".

Agregó que la Florida tiene más ganadores de Powerball que ningún otro estado.

El afortunado individuo no fue identificado públicamente por el momento y O'Connell no dio indicaciones de si alguien se había presentado con el billete premiado.

Los cálculos anteriores habían estimado un pozo de 600 millones de dólares, pero el cibersitio de Powerball precisó el domingo que llegaba a unos 590,5 millones.

Terry Rich, director general de la lotería de Iowa, confirmó que el billete ganador se vendió en la Florida. Dijo que, tras el resultado, el gran premio del Powerball para el próximo sorteo se había ajustado a un pozo estimado en 40 millones de dólares, que representaría 25,1 millones de recibirse en efectivo en un solo pago.

Las probabilidades de ganar el premio eran astronómicamente pequeñas: una en 175,2 millones, según los modos de combinar los números. Pero las autoridades de la lotería calcularon que un 80% de esas combinaciones posibles habían sido compradas recientemente.

Esas probabilidades ínfimas no impiden que se compren millones de billetes en el ámbito de Powerball: 43 estados además de Washington DC y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Simultáneamente, Rich dijo que las autoridades de la lotería reportaron 33 billetes con premios de un millón de dólares en 17 estados, incluso seis en Nueva York. Agregó que hubo dos billetes ganadores para el PowerPlay de dos millones de dólares, uno en Nueva York y otro en Carolina del Sur.

El pozo más cuantioso del mundo fue el del Mega Millions, por 656 millones de dólares, en marzo del 2012. Si uno gana 600 millones puede optar por cobrar todo de una sola vez en efectivo y le darían 376,9 millones de dólares.