Prenden alarmas por desaparición de diputado opositor en Venezuela

El pasado 3 de mayo Wilmer Azuaje y su asistente fueron llevados a Caracas por agentes del Sebin. Desde entonces ni si abogado ni su familia han podido verlo.

Su familia grabó el momento en que lo obligaron a abordar una aeronave, esposado y escoltado.

Desde ese día ni sus abogados ni su familia han podido contactarlo. Supuestamente estaría en una sede de la inteligencia venezolana.

"Nos entrevistamos con un comisario y nos dijo, él esta y no está; ¿cómo es eso?, me preocupa que me digas eso. Él está aquí pero no tiene un registro de ingreso de que lo llevaron aquí. No sé si está con vida o sin vida, no sabemos nada", dice Carmen Cordero, la madre del diputado.

Desde su captura, la familia del diputado ha denunciado persecución: cámaras de seguridad registraron el momento en el que hombres rociaron con gasolina el negocio familiar, hace un mes.

“Se metieron a la finca que le dejó su papa hace 30 años y mataron 6 reses, las más grandes, las más lecheras”.

Para Kelly García, esposa de diputado, la detención de Azuaje tiene una sola razón.

"Dos o tres semanas antes de él decir que iba a ser precandidato a la gobernación del estado Barinas empezó la persecución, el hostigamiento.

Mientras la suerte de Azuaje es un misterio, su asistente fue presentado ante tribunales militares y se encuentra recluido en el Sebin de Caracas.