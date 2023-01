Prensa en EE. UU. contra Trump: 350 diarios publican editoriales acusándolo de censura

De manera coordinada denuncian ataques y amenazas reiterados del presidente a los medios. Dicen que atenta contra la libertad de expresión.

"Llamar a la prensa 'el enemigo del pueblo' al igual que va contra los valores estadounidenses es también un peligro para el tejido cívico que hemos compartido durante más de dos siglos", indicó el editorial de The Boston Globe, diario que impulsó la iniciativa.

Por su parte, The New York Times apeló a los ciudadanos al asegurar que la prensa los "necesita".

Su editorial arranca con una referencia histórica, cuando en 1787, el año en que se adoptó la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson escribió a un amigo: "Si tuviera que decidir si debíamos tener un Gobierno sin periódicos o periódicos sin un Gobierno, no dudaría un momento en preferir el último".

Al frente común se sumaron tanto diarios de gran tirada de ciudades grandes como periódicos locales, entre ellos cabeceras como The Houston Chronicle, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald y Denver Post.

"Pedimos a los consejos editoriales de todo el país -progresistas y conservadores, grandes y pequeños-, que se unan a nosotros para encarar esta amenaza fundamental en sus propias palabras", remarcó el Globe.

El mandatario ha criticado de manera repetida a los medios de comunicación por citar "fuentes anónimas que no existen" para elaborar sus noticias e "inventar historias" para desacreditar su trabajo.

Precisamente en la mañana del jueves, en aparente referencia a la campaña de los diarios, Donald Trump aseguró que los "medios de Noticias Falsas son el Partido de Oposición".

