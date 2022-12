Preocupación en Venezuela por asesinato de dos jóvenes estudiantes

Yamir Tovar y Luis Aranyi García eran amigos y vecinos del barrio 23 de enero, en el oeste de Caracas. Ambos salieron el viernes y no regresaron a su casa. Fueron encontrados asesinados en otra zona, como lo aseguró en una nota de prensa el viceministro de Investigación Penal, Saúl Utrera.

"Los occisos ingresaron en la madrugada del sábado a las instalaciones de la morgue, con lo que descartamos que hayan estado en alguna sede policial y comprobamos que la unidad del Cicpc los encontró, ya fallecidos, en Los Flores de Catia".

Los familiares de Yamir hablaron con Noticias Caracol fuera de cámara y revelaron algunas fotografías. La madre de Luis Fabián Aranyi dijo que su hijo era trabajador y que no participaba en las protestas contra el Gobierno.

“Él estudiaba y trabajaba conmigo en un negocio que tengo, en una bodega. Estaba entrando en la universidad. ¿Qué le pide a las autoridades? Nada, nada. Dijo Íngrid García, madre de Luis Fabián a algunos medios de comunicación.

Daniel Blanco es reportero gráfico y cubre las protestas, asegura que conocía a Yamir como un manifestante asiduo en Altamira y Chacao, añadió que le tomó esta fotografía encapuchado.

[[{"fid":"142258","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

“Tuve la oportunidad de conocerlo durante las protestas, porque él era uno de los manifestantes que siempre se acercaban a la prensa y le mostraba sus inquietudes. Él siempre se dio a conocer como VR, por unas iniciales que estaban en una máscara de motorizado; incluso una de sus cuentas es VR Resistencia”, señala Blanco.

Un estudiante que prefirió no ser identificado asegura que conocía a Yamir Tovar y que lo vio por última vez en la concentración de la Plaza Brion de Chacaíto, durante la protesta por la detención de Ledezma. “El viernes 20 de febrero, aproximadamente entre 12:30 y 1:00”, dice.

“¿Y de allí salió para dónde? Para Altamira, me dijo: ‘épale, ¿qué tal? ¿Nos vamos a Altamira?’ y le dije que no, que tenía que ir a la universidad y efectivamente fue en Altamira la última vez que lo vieron”, añadió.

En menos de una semana, 5 jóvenes han aparecido muertos en condiciones similares, con disparos y amarrados. Uno en Táchira, estudiante de la Universidad Experimental, dos estudiantes de Mérida de la Universidad de Los Andes y los dos jóvenes de Caracas.