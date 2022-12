Preocupación por salud de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito

El periódico Basta aseguró que el cómico Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, se encuentra grave de salud y no hay "esperanza alguna de recuperación", según fuentes próximas a la familia.

En las últimas semanas han surgido periódicamente informaciones sobre un empeoramiento de la salud del actor, de 85 años, pero, al salir al paso de estas versiones, el pasado lunes un hijo suyo dijo que, pese a los achaques de la edad, sigue activo y de buen humor.

Basta, en una información de su edición del miércoles de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación y en las redes sociales, asegura que, según fuentes cercanas a la familia, Gómez Bolaños "se encuentra grave pero estable".

Las mismas fuentes, no identificadas, sostienen que los doctores le han dicho a la familia "que ya no existe esperanza de recuperación, por lo que todos temen lo peor y se están preparando para ello".

La salud, según el diario, "se habría agravado hace más de dos semanas". Pero el pasado lunes, en unas declaraciones difundidas en medios locales, Roberto Gómez Fernández, hijo del cómico, aseguró que "se mantiene activo todos los días y sigue escribiendo, sólo por el gusto de escribir".

Aseguró que vive en su casa de la ciudad turística de Cancún, y aunque "tienen varias cosas, un poquito de todo", negó que haya sido ingresado en un hospital, como habían informado algunos medios de comunicación.

"Son problemas respiratorios y dificultades para caminar, de movilidad. Esas son las dos cosas que lo tienen un poco recluido en Cancún", agregó el hijo del actor.

Gómez Bolaños dio vida a personajes de televisión muy famosos, como "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado"