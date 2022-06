Prepotente conductor golpeó y humilló a un domiciliario porque le rayó el carro sin culpa

Un domiciliario denunció a un conductor que lo agarró a golpes y le pidió dinero porque su camioneta se rayó cuando se estrelló con la moto parqueada del humilde trabajador. La víctima afirma que la acompañante del agresor intentó quitarle el celular.

En redes sociales circula el vídeo donde el yerno de Angélica Sosa, Andros Cochamanidis, golpea brutalmente a un delivery de la empresa Yaigo, en la avenida San Martin de la ciudad de #SantaCruz. pic.twitter.com/LeRGlZqanO — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) June 17, 2022

Según el relato del motociclista a medios de Bolivia, “yo solo estaba esperando un pedido como delivery. Pasa que el señor choca con la parrilla de mi moto estacionada y baja prepotentemente, me pide 700 dólares”.

El domiciliario aseguró que el conductor “me dice ‘mira, lo has rayado mi auto, está rajado, tenés que pagarme 700 dólares. Si no, olvídate, de aquí no te vas’. Le dije ‘humildemente, yo no tengo esa plata’”.

Entonces, explicó, bajó una mujer de la camioneta que intentó quitarle el celular, pero “lo agarro fuertemente y ahí me brinca (el hombre), me deja inconsciente, tirado en el suelo”.

Por la paliza que recibió, al domiciliario tuvieron que cogerle cuatro puntos en una ceja y, además, resultó con hematomas en la cabeza y el cuerpo.

Lo único que pide el motociclista atacado es “que se haga justicia y que no les pase lo mismo a otros compañeros”.