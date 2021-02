Presentadora denuncia que amenazan con matarla como a su colega Efraín Ruales

María Elisa Padilla, presentadora de televisión y locutora de Ecuador, denunció que ha recibido amenazas de muerte desde diciembre y en uno de los mensajes le dicen que la van a asesinar como a Efraín Ruales, baleado la semana pasada mientras se movilizaba en su camioneta.

María Elisa dijo que inicialmente pensó que quien la intimidaba “era una persona desocupada, que no tenía nada más que hacer que molestar y en un rato se iba a cansar, pero lamentablemente las amenazas cada vez han sido más fuertes”.

“Te voy a matar como a Efraín Ruales, juro por su madre, amén”, “te juro que te voy a violar”, “te voy a meter 666 cuchilladas”, son algunos de los fragmentos de las amenazas que la exreina compartió en sus redes sociales al hacer pública la denuncia.

Según ella, ya fue a la Policía Judicial y el fiscal Alberto Machuca se comprometió a hacer lo posible por encontrar a quienes quieren atentar contra su vida.

Sin embargo, la solución que le dieron las autoridades para velar por su seguridad, dijo, es que “me transporte en taxi o que no vaya por los mismos lugares”.

“¿Se imaginan el mundo en el que estamos viviendo en el que tenemos que escondernos, tenemos que estar alerta todo el tiempo de que me pueden robar, me pueden matar? Ahora ya no pasa nada si me escondo detrás de una pantalla y digo toda esta clase de cosas a alguien”, se cuestionó.

Y también se preguntó: “¿dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están las personas que nos hacen sentir seguras en nuestro país? ¿Dónde está todo eso que nosotros necesitamos para decir ‘sí, este es el país donde yo quiero vivir’?”.

La joven de 27 años dice que no imagina “qué tiene que pasar para que las autoridades tengan que ponerse en acción”.

“No quiero seguir así de asustada”, afirma la presentadora al pedir que encuentren a los autores de las amenazas.

El hecho se da a conocer a menos de una semana que se registrara el homicidio del presentador Efraín Ruales.