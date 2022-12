Presentadoras argentinas amamantan a sus hijos en vivo para protestar

Dos conductoras del noticiero de un canal de televisión en Argentina amamantaron en vivo a sus bebés en señal de indignación y solidaridad con una mujer a la que la policía le impidió alimentar a su hijo en una plaza.

"Me tocó presentar la noticia y fue tal mi indignación que le dije al productor: 'Tenemos que hacer algo'", contó este viernes a la AFP Belén Musolino, conductora de Canal 10 de Río Negro, sur de Argentina, que junto a una compañera se grabaron amamantando a sus pequeños.

Publicidad

El video fue la última iniciativa en solidaridad con la convocatoria para el sábado de una "Teteada masiva" para protestar en los espacios públicos por el caso de Constanza Santos.

La mujer, de 22 años, fue expulsada el martes por dos mujeres policías de una plaza de San Isidro, al norte de Buenos Aires, por dar de mamar a su hijo Dante, de 9 meses.

Musolino, periodista deportiva y mamá de un niño de un año, sumó a su causa a Paola Fernández, especialista en temas regionales, que tiene un hijo de un año y cuatro meses. Ambas conductoras grabaron un noticiero que apareció el jueves al mediodía y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"No puede ser que estemos viviendo algo así en este siglo, me da vergüenza", dijo Musolino.

Publicidad

Mientras crece la atención del video en el que Musolino y Fernández son protagonistas junto a sus bebés, no falta la polémica.

"Hemos recibido 90% de apoyo, pero hay un 10% -menos mal es menos- que expresan su abierto rechazo a amamantar en público o espacios públicos, e incluso nos mandan a lavar platos", contó.

Publicidad

Tras el incidente, Constanza Santos contó a la prensa que las policías empezaron por pedirle el documento de identidad.

"Me dijeron que estaba prohibido amamantar en público. La policía más joven me agarró del brazo y me dijo: 'Te vas a tener que retirar o es resistencia a la autoridad'. Así que me fui con el bebé llorando", relató.

Las manifestantes están llamando a todas las madres lactantes a que amamanten en plazas como la que rodea el Obelisco de Buenos Aires. También en las principales ciudades provinciales. La cita es el sábado a las 18H00 GMT.