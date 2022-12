Presidenta argentina no fue invitada al funeral de Thatcher, embajadora sí

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no ha sido invitada al funeral de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, pero sí la embajadora Alicia Castro, informó hoy el Gobierno británico.

Según una portavoz de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, David Cameron, se ha pedido la asistencia de la embajadora argentina porque el protocolo marca que deben ser invitados los representantes de todos los países con los que el Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas.

"Esto es para cumplir con los protocolos diplomáticos reservados para ocasiones como esta", precisó la portavoz.

El Gobierno facilitó esta información después de que el periódico "The Daily Telegraph" informase hoy de que la familia de Thatcher había vetado la asistencia al funeral de funcionarios argentinos.

Al servicio en la catedral de San Pablo de Londres, el próximo 17 de abril, asistirán regimientos que tomaron parte en la guerra contra Argentina por las islas Malvinas, uno de los acontecimientos más importantes de la gestión de Thatcher (1979-1990).

El conflicto del Atlántico Sur empezó el 2 de abril de 1982, cuando los militares argentinos ocuparon las islas por la fuerza, lo que llevó a Thatcher a disponer el envío de una fuerza militar a las Malvinas para recuperarlas y terminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.

Londres