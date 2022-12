Presidente de Ecuador anuncia cierre de 9 embajadas por falta de reciprocidad

En su informe semanal de labores recordó que actualmente Ecuador tiene 49 embajadas en el exterior, pero "once países no tienen reciprocidad" con Ecuador, y matizó que con los cierres se debe ser "realista" pues si India no tiene embajada acá, su nación sí la necesita allá.

Entre los países que no tienen embajadas en Ecuador figuran Sudáfrica, Bélgica, Austria, Portugal, Australia, Singapur, Suecia, Polonia, Hungría, Malasia, "muchas de estas embajadas ya está decidido cerrarse", dijo.

Puntualizó que está "en discusión" la situación de las embajadas en Singapur, Australia, Sudáfrica, y añadió que la de Holanda se eliminará pues acá cerraron su legación "argumentando cuestiones presupuestarias".

Asimismo, dijo que habrá embajada ante la Unión Europea concurrente a Bélgica, pero no ante Bélgica. "Ellos nos cerraron la embajada en el 2006 por cuestiones presupuestarias también y dejaron solo la de Lima" concurrente a Quito, comentó.

Insistió que hay países relevantes en el concierto mundial en cuestiones estratégicas en los que sí mantendrán embajadas aunque no tengan su representación en este país andino.

El Gobierno ecuatoriano está inmerso en un proceso de reingeniería de su servicio exterior que incluye modificaciones también en los consulados y mejoras en el sistema electrónico de atención.

