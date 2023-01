Presidente de Ecuador denuncia que venezolanos que estaban presos fueron dejados en la frontera

Lenín Moreno insistió en que conocer el pasado judicial de quienes lleguen de ese país ayudará a reducir feminicidios.

“Tenemos una alerta de que muchas personas que se encontraban encarceladas podrían haber sido liberadas y que podrían haber sido colocadas en frontera”, afirmó el mandatario ecuatoriano en un debate sobre la actualidad latinoamericana en el Foro Económico Mundial.

"El caso del asesinato de una mujer por parte de un ciudadano venezolano es un tema que, sin duda, por lo catastrófico que suele ser este tipo de actos, porque además fue filmado, asusta, estremece", comentó el mandatario ecuatoriano al referirse al femicidio ocurrido el sábado en Ibarra (norte de Ecuador), protagonizado por un venezolano.

Moreno insistió en que este tipo de casos de violencia machista "está dentro de las estadísticas" y "podemos mejorar bastante si apelamos a este recurso de solicitar el pasado judicial y exigir al Gobierno venezolano, como corresponde, para que proporcione el pasado judicial para acoger de la mejor manera a los hermanos venezolanos en nuestro territorio".

El domingo el presidente de Ecuador emitió un comunicado a través de la red social Twitter en el que aseguró que el país había "abierto las puertas (a los migrantes venezolanos), pero no sacrificaremos la seguridad de nadie".

Anunció asimismo que había dispuesto la conformación inmediata de "brigadas" para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, lugares de trabajo y en la frontera.

Ese pronunciamiento, al que siguió el lunes el anuncio de su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, de que Quito exigirá los antecedentes penales apostillados a los migrantes, ha desatado una oleada de críticas entre organizaciones de derechos humanos y del propio Gobierno de Venezuela.

Sobre esas "brigadas", Moreno precisó que se refería a unas "interdisciplinarias y profesionales", integradas por funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Secretaría de Derechos Humanos.

Su objetivo, explicó, será "verificar que se esté cumpliendo por parte de los empresarios con las contrataciones laborales y que no se esté precarizando el trabajo de los hermanos venezolanos".

El mandatario expresó también su preocupación de que estén ingresando en su país migrantes venezolanos sin "ningún tipo de documentación".

Y aseguró que su Ejecutivo dispone de "una alerta" que indica que "personas que se encontraban encarceladas (en Venezuela) podrían haber sido liberadas y colocadas en frontera".

Argumentó que esa sería la razón por la que, "tienen tanto recelo de que nosotros acudamos a su pasado judicial, que no nos lo quiere proporcionar tampoco la República de Venezuela".

Moreno precisó que en la actualidad residen en el país andino 250.000 venezolanos y que al menos un millón habría ingresado en los últimos años en los recientes flujos migratorios masivos.