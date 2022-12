Presidente de Egipto donará la mitad de su fortuna

El Presidente egipcio señaló, además, que le pidió al gobierno que enmiende un presupuesto recién redactado, el mayor de la historia del país, con US$115.000 millones, porque contiene un déficit que consideró inaceptable. El proyecto de presupuesto mantiene el déficit en Egipto alrededor de 12%.

El plan de fiscal contiene grandes sumas dedicadas a subsidios estatales para alimentos y combustible, además de gastos de pensiones y otros gastos sociales. El Sisi afirmó que le pidió al gobierno que lo enmendase, pero no especificó cuáles serían los cambios.

Añadió que habrá que tomar medidas severas para lidiar con el déficit y otros retos económicos. Los ingresos por turismo, la mayor fuente de divisas, han caído drásticamente a causa del torbellino político en el país.

"Encontré un déficit creciente, elevando nuestras deudas a hasta US$282.000 millones, solamente porque es el presupuesto que no va a agitar la opinión pública", dijo. "No pude aprobarlo... ¿Cuánto tiempo vamos a continuar evitando confrontar nuestros problemas?".

También expresó que la ayuda de países del Golfo a Egipto en los últimos meses, estimada en US$20.000 millones, no va a durar.

"Les digo que debe haber sacrificios reales por todos los egipcios", manifestó. Para dar el ejemplo, el presidente anunció que va a donar la mitad de su fortuna personal y la mitad de su salario. El salario mensual del presidente es de US$6.000.