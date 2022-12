Presidente de Guatemala, acusado de corrupción, defendió su inocencia

"Si a ciertos sectores de la comunidad internacional y a algunos grupos del poder del país no les parecen adecuados los candidatos a dirigir Guatemala, primero deberán de hacer a un lado sus intereses particulares y por fin ver con el interés del pueblo y de la nación guatemalteca", sostuvo el mandatario Otto Pérez Molina.

Manifestó que esta situación "no es aceptable" porque el objetivo de dicha estrategia es "dictarnos qué o no hacer y quebrantar la democracia" incipiente que tiene la nación centroamericana.

En un mensaje de apenas cinco minutos divulgado por medios nacionales, el mandatario guatemalteco ha hablado así por primera vez desde que se oficializará su acusación el pasado viernes, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron de ser uno de los líderes de La Línea.

Dichas acusaciones, argumentó, son "graves" y tiene como fin establecer su vinculación contra la trama de corrupción, pero Pérez Molina dijo rechazar "categóricamente" su participación, así como haber recibido dinero alguno de esa "operación de defraudación aduanera".

"Mi conciencia, en ese sentido, está tranquila", sostuvo, y agregó que dará "la cara" y que demostrará "que no he sido parte, y mucho menos, receptor de esos fondos mal habidos en prejuicio del pueblo de Guatemala".

Aunque dijo que entendía "la lógica" de los fiscales, lo que existe en esta estructura criminal son más actores implicados, avanzó.

"No hay una línea, son dos, y hasta ahora ha aparecido la que recibe, pero no la que paga. Sin duda, enraizada en el sector empresarial y que espero pronto aparezca en toda su magnitud", proclamó enérgico en acusación a la patronal guatemalteca.

No obstante, con el mismo carácter con el que negó su participación, el presidente dijo sentir la necesidad de "pedir perdón" porque estos hechos habían sucedido dentro de su Gobierno y por funcionarios "cercanos" o a los que él mismo designó.

"Independientemente de la coyuntura política, en nuestro país, lo importante es que no se rompa la tradición democrática de nuestro pueblo", enfatizó.

En este mismo sentido, hizo un llamamiento ciudadano para que acudan a las urnas el próximo 6 de septiembre, ya que la vía del voto "consciente y responsable de todos" es la única forma de elegir a los dirigentes.

Los internautas, por su parte, respondieron con el lema "YoNoTengoPresidente".

En pocos minutos, dicho hashtag se convirtió en trending topic en Twitter con mensajes como "Yo no tengo presidente pero sí hambre", "No caigamos más en su trampa de confrontación. Quiere asilo político. Es delincuente común".

Los guatemaltecos también criticaron en Twitter que el mensaje de Pérez Molina fuera grabado y no en directo y agregaron que la necesidad de usar un teleprompter y hacer una edición posterior implica que no se trata de una declaración "honesta".