Presidente de Guatemala dice no estar obligado a exponer motivos de su decisión sobre Velásquez

“Iván no se va”, coreaban cientos de personas frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para respaldar al colombiano.

El presidente Jimmy Morales afirmó que detrás de su decisión de declarar persona non grata al diplomático no hay motivos personales, y añadió que su “decisión no debe ser motivo para que se hable de efectos nefastos e la economía o relaciones bilaterales o multilaterales con gobiernos amigos”.

Velásquez, un exmagistrado colombiano que dirige desde 2013 la CICIG adscrita a la ONU, pidió días atrás a la justicia retirar la inmunidad de Morales por presunta corrupción.

La embajadora de Washington ante la ONU, Nikki Haley, dijo que el diplomático es una voz crítica que denuncia la corrupción y defiende el Estado de derecho. "Cuenta con el apoyo pleno de Estados Unidos y la comunidad internacional. Esperamos que el gobierno de Guatemala permita a la CICIG realizar su crucial trabajo sin interferencias", precisó.

El domingo, Washington alabó a Velásquez como un "líder efectivo (...) en la lucha contra la corrupción en Guatemala" y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su "plena confianza" al comisionado.

Canadá y varios países europeos también mostraron su preocupación por lo ocurrido.

Pérez se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2015 a la espera de ser juzgado, tras renunciar al cargo por estar señalado de dirigir una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para la evasión de impuestos.

La investigación que lo mantiene preso fue liderada por la Fiscalía y el ente de la ONU que dirige Velásquez.