Presidente de México no recibirá a Henrique Capriles

Durante la conferencia que pronunció en el Real Instituto de Relaciones Internacionales de Londres, más conocido como Chatham House, el jefe de Estado mexicano puntualizó que su Ejecutivo respeta los asuntos internos de otros países.

"Concretamente no, no lo habré de recibir porque es claro que el Gobierno de México ha reconocido al Gobierno formado en Venezuela y no podemos ser parte de un conflicto interno ni tomar posición" en el mismo, indicó Peña Nieto cuando fue preguntado por Capriles al término de su discurso.

Capriles ha anunciado su intención de visitar países latinoamericanos, como Perú, Brasil, Chile y posiblemente México.

El opositor venezolano estuvo en Colombia en mayo pesado, lo que desató una crisis entre las dos naciones que se espera sea superada cuando el presidente Maduro se reúna con su homólogo Juan Manuel Santos.

En su intervención de este miércoles en Londres, Peña Nieto defendió sus reformas para conseguir avances sociales y económicos a través del consenso político, en el último día de su viaje al Reino Unido, que incluyó su participación como invitado especial en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8, integrado por los países más ricos y Rusia) celebrada el lunes y el martes en Irlanda del Norte.