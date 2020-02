Presidente de Palestina rompió relaciones con Israel y Estados Unidos

Majmud Abás aseguró que, de ninguna manera, quedará escrito en la historia que vendió a Jerusalén y por eso toma las medidas.

El presidente palestino, Majmud Abás, anunció la ruptura de todas sus relaciones, incluidos los acuerdos sobre la seguridad de la autoridad palestina con Israel y Estados Unidos, en medio de las tensiones por el plan de paz de Trump para oriente medio.

Mientras tanto, Trump, después de lanzar su plan de paz para Oriente Medio en el que cambia el mapa de Israel y confirma que la capital indivisible de este país es Jerusalén, ahonda en la crisis palestina.

“Les informamos que no habrá ningún tipo de relación con ustedes (los israelíes) ni con Estados Unidos, ni siquiera en materia de seguridad”, anunció Majmud Abás en público.

Abás aseguró que le había enviado el mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, e instó a Israel para que asuma sus responsabilidades como “potencia ocupante” de los territorios palestinos.

“Simplemente diciendo que Jerusalén no será parte de Israel, no aceptaré esta solución. No lo aceptaré de ninguna manera y no quedará escrito en mi historia o en la de mi país que vendí Jerusalén”, señaló

El plan estadounidense, presentado este martes por Trump y que prevé en particular la anexión de partes de la Cisjordania ocupada por Israel, suscitó la aprobación de muchos israelíes, pero la indignación de los palestinos.

Entre los numerosos puntos sensibles del proyecto, figura la anexión por Israel de las colonias implantadas en Cisjordania, ocupada desde 1967, en particular en el Valle del Jordán, que debe convertirse en la frontera oriental de Israel.

La ONU considera que las colonias instaladas en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, son ilegales, y buena parte de la comunidad internacional considera que son un gran obstáculo para la paz.

Los países integrantes de la liga árabe insisten en que la única solución es la de dos estados y en la que los palestinos tendrían como capital Jerusalén éste.