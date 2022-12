Presidente de Panamá recibió donaciones de Odebrecht, según Ramón Fonseca

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió donaciones de la constructora Odebrecht, afirmó este jueves su exministro consejero y fundador del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, cuyas oficinas fueron allanadas por el escándalo de la empresa brasileña.

"A mí el presidente Varela, que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo", dijo Fonseca a periodistas, momentos antes de entrar a declarar en la fiscalía.

El fundador de la firma legal Mossack Fonseca fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido Panameñista (derecha).

Se vio obligado a dimitir el año pasado tras el escándalo de los 'Papeles de Panamá', una filtración que reveló cómo desde ese despacho de abogados se crearon sociedades opacas para presuntamente evadir impuestos a escala mundial o esconder dinero procedente de actividades ilícitas.

La fiscalía panameña allanó este jueves las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca en una operación ligada al operativo anticorrupción Lava Jato, de Brasil, y los papeles de Panamá, informó la entidad judicial.

La operación Lava Jato en Brasil reveló sobornos de grandes empresas constructoras a funcionarios públicos en América Latina entre 2005 y 2014.

Varios países de América Latina llevan a cabo actualmente investigaciones sobre presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos públicos.

Tribunales de una decena de países, desde México a Argentina, pasando por Perú, Panamá y Uruguay, solicitaron informaciones a los fiscales brasileños para investigar localmente los contratos de la constructora.

Durante más de una década, Odebrecht mantuvo este "esquema de corrupción masiva", pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de tres continentes, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por este caso, la fiscalía de Perú pidió la detención del expresidente Alejandro Toledo, mientras que en Colombia se acusa a la campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos de haber recibido financiación de Odebrecht.

En Panamá, la constructora pagó, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Por este escándalo tuvo que declarar Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuyos hijos y varios exfuncionarios también son mencionados en el expediente.

Fonseca Mora escribió en su cuenta de Twitter que, junto con su socio Jürgen Mossack, no tienen "nada que ver con Odebrecht ni LavaJato".