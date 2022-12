Presidente de Paraguay desiste de la reelección tras protestas violentas

Horacio Cartes aseguró que “en ningún caso” aspirará en las elecciones generales de abril de 2018.

El intento de restablecer la reelección presidencial provocó a fines de marzo violentas protestas que dejaron un muerto, un centenar de heridos y 211 detenidos.

El anuncio se produce previo a la llegada el martes de un emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, el jueves, presencia que según los analistas políticos pretende interceder para reencauzar la institucionalidad en Paraguay.

Tanto la OEA como la embajada de Washington en Asunción llamaron los primeros días de abril al diálogo y pidieron que cualquier cambio sobre la reelección se hiciera en apego a la constitución vigente, que prohíbe la reelección consecutiva y alternada.

El intento del gobierno de Cartes y de su rival de centroizquierda, el expresidente Fernando Lugo (2008-2012, destituido tras un juicio político) por restablecer la reelección provocó el asalto e incendio del edificio del Congreso el pasado 31 de marzo y derivó en la muerte de un activista del opositor Partido Liberal a manos de la policía.

Cartes dijo en sus cuentas de Facebook y Twitter que comunicó este lunes al arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, la decisión de no presentarse a las elecciones del próximo año.

"He tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a Presidente de la República, para el período constitucional 2018-2023", precisó.

Un gesto con dudas

El presidente calificó su decisión como "gesto de renunciamiento" que espera "sirva para la profundización del diálogo dirigido al fortalecimiento institucional de la República, en armónica convivencia entre los paraguayos".

Monseñor Valenzuela ofició de moderador de un intento de diálogo al que no asistió la oposición mayoritaria.

Roberto Acevedo, presidente del Congreso y representante del opositor partido Liberal, dijo que la renuncia de Cartes "no es suficiente" y reclamó que el oficialismo retire el proyecto de enmienda que busca reimplantar la reelección presidencial.

"La única forma de creer en las declaraciones del Presidente es que los diputados oficialistas envíen al archivo el proyecto de enmienda", precisó.

El martes está previsto que Francisco Palmieri, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, se reúna con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, en cuyo poder se encuentra el proyecto de enmienda para restablecer la reelección, prohibida por la Constitución que rige desde 1992.

Una asamblea constituyente resolvió aquel año prohibir la reelección presidencial para blindar al país de las dictaduras tras el régimen de 35 años de mano dura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

La oposición sostiene que la reelección solo puede ser resuelta por otra asamblea constituyente y no a través de una enmienda aprobada por el Congreso.