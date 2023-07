Presidente Petro en Bélgica: “Apoyar a EE. UU. o Rusia me parece que es lo mismo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , hizo un particular comentario durante el cierre de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.



Poco después de asegurar que en Ucrania existe una "invasión imperialista", el mandatario se dirigió a la Cumbre de los Pueblos 2023 y allí hizo una crítica del sistema capitalista. Aseguró que Europa se encuentra en un proceso de "derechización" y en el marco de esa crítica al capitalismo, equiparó a Estados Unidos con Rusia.

"En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia, me parece que es lo mismo, me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales, tenemos alternativas quizás militares de coyuntura política, de alianzas coyunturales”, señaló el presidente Petro.

Europa no ha vacilado en su respaldo militar y político a Ucrania, una convicción que en América Latina es más tibia. Hoy Nicaragua es la principal talanquera para firmar un comunicado conjunto entre la CELAC y la Unión Europea, pues se rehúsa a firmar la condena contra Rusia por una invasión que el presidente Gustavo Petro se dispuso a rechazar ante los otros jefes de Estado.

"Indudablemente, existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania. ¿Pero cómo se llama la que hubo en Irak, o en Libia, o en Siria?”, manifestó el mandatario.

Sin embargo, la voz más dura en el recinto fue la del presidente de Chile, Gabriel Boric.

"Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania”, dijo Gabriel Boric.

Para la Unión Europea no puede haber grises frente a esta guerra que ajusta más de un año.

“Es defender el derecho internacional más básico. Si mañana aceptamos que cualquier país más poderoso que su vecino lo pueda invadir, sin que haya consecuencias, ese es el fin de la convivencia entre naciones”, señaló Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia.

Para Bertrand, si se trata de deliberaciones y diferencias, los 27 países de la Unión Europea tienen experiencia.

La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresó su firme apoyo al proceso de paz en Colombia e instó al diálogo en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela.

Líderes de América Latina también condenaron las sanciones por parte de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela.