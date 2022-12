Presidente Santos ya se encuentra en Nueva York para Asamblea de la ONU

El martes arranca el 68 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Mientras se espera la llegada de los demás gobernantes, los mandatarios Juan Manuel Santos, Ricardo Martinelli de Panamá y Horacio Cartes de Paraguay ya se encuentran en Nueva York, donde han atendido varios compromisos en vísperas de la cita de Naciones Unidas.

Martinelli se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que conversaron sobre los progresos de su país en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la seguridad ciudadana y los temas indígenas, mientras que Santos sostuvo en la tarde de hoy un encuentro con la comunidad colombiana.

Precisamente, el cumplimiento de los ODM es el tema que centrará varios de los discursos que pronunciarán los mandatarios latinoamericanos y algunas de las bilaterales que sostendrán con el secretario general.

En ese sentido, el presidente de Perú, Ollanta Humala, participará en la inauguración del foro "Éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Aceleración de las medidas y colaboraciones para conseguir resultados", en el que se busca plantear medidas para que estos se cumplan en todos los países.

Perú, según el último informe nacional sobre el cumplimiento de los ODM, ha cumplido antes de lo previsto con tales objetivos referidos a la disminución de la pobreza y la mortalidad infantil, aunque los avances han sido dispares entre el área rural y urbana.

El secretario general de la ONU también se entrevistó hoy con el gobernante de Paraguay, a quien agradeció por el compromiso del país suramericano en las operaciones de paz de las Naciones Unidas en Haití y la contribución que está haciendo a esa causa.

Paraguay cuenta en la actualidad con un contingente de 130 militares en Haití que colaboran en las tareas de ayuda humanitaria que desarrolla la ONU, en particular en obras sanitarias y de reconstrucción de viviendas.

Ban también aprovechó su encuentro con Cartes para resaltar el "papel activo" que está jugando Paraguay en el Grupo de los Países en Desarrollo sin Litoral Marítimo.

Asimismo, muchos de los líderes de la región, como ya es costumbre, aprovecharán su estadía para plantear cuestiones que afectan directamente a sus países como la carta conjunta que Panamá, Colombia y Costa Rica presentarán al secretario general sobre las supuestas aspiraciones expansionistas de Nicaragua en el Caribe.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien llega este lunes a Nueva York, abrirá los debates de la Asamblea General de la ONU, en la que, según fuentes oficiales, planteará la necesidad de adoptar medidas globales para impedir el espionaje cibernético.

La actuación de las agencias de inteligencia estadounidenses en Brasil ha enfriado las relaciones entre ambos países al punto de que Rousseff decidió cancelar una visita de Estado que tenía prevista para el próximo 23 de octubre a Washington.

Una vez más la presidenta argentina, Cristina Fernández, llevará a la ONU el memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno argentino y el de Irán para esclarecer el atentado perpetrado contra la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires en 1994, que dejó 84 víctimas mortales.

En esta oportunidad, Fernández dará su mensaje con la presencia de un grupo de familiares de víctimas del atentado, pero sin dirigentes de las entidades judías, como en otras ocasiones.

Por su parte, el mandatario uruguayo, José Mujica, además de participar en la asamblea, sostendrá varias reuniones, entre las que destaca una con Santos, con quien se espera hable sobre el proceso de paz que se desarrolla en Cuba entre el Gobierno colombiano y las FARC, y una con el vicepresidente de EE.UU., Joseph Biden.

En la agenda de Mujica también figuran reuniones con el multimillonario estadounidense George Soros, con Ban Ki-moon, con los presidente de Perú y con el de Guatemala, Otto Pérez Molina, y el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.

En el caso del salvadoreño Mauricio Funes, según información oficial, entregará el último informe de labores como presidente ante las Naciones Unidas.

En el marco de la Asamblea General, Humala mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para analizar la agenda "post-La Haya", en referencia al fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la delimitación marítima entre ambos países.

También habrá encuentros regionales como la cita de los países que conforman la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú, Chile y México).

En esta ocasión, los ausentes al encuentro en Nueva York serán los mandatarios de Honduras, Porfirio Lobo, de viaje por Europa, de República Dominicana, Danilo Medina, quien canceló a última hora para encabezar un Consejo de Ministros sobre el presupuesto de 2014.

El mandatario de México, Enrique Peña Nieto, no asistirá debido a la difícil situación que atraviesa su país por el paso de dos ciclones tropicales, mientras que el ecuatoriano, Rafael Correa, tampoco acudirá a la cita.

Los jefes de Estado de Cuba, Raúl Castro; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Bolivia, Evo Morales, se estima que no irán a Nueva York, mientras que la participación del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aún no se ha confirmado de manera oficial.