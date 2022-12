Presidente somalí acusa a grupo aliado con Al Qaeda de bomba que dejó 250 muertos y 300 heridos

Atentado se dio en un concurrido sector comercial de Mogadiscio, capital del país, en donde hay varios negocios y hoteles.

El mandatario de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, visitó el hospital Erdogan, en donde los médicos le dijeron que ingresaron a 205 personas, de las cuales más de 100 con heridas graves.

Mohamed Abdullahi Mohamed decretó tres días de duelo nacional luego del ataque considerado por los somalíes como el más grave en la historia del país.

"Es un ataque horrible perpetrado por los shebab contra civiles inocentes, que no estaba dirigido contra responsables del gobierno somalí. Esto muestra la falta de piedad de estos elementos violentos, atacar sin distinción contra gente inocente", declaró el presidente en un discurso por televisión.

La explosión se produjo delante del Safari Hotel, un establecimiento popular pero que no es el utilizado generalmente por responsables del gobierno. No se sabe aún si el objetivo era el hotel. En el pasado los shebab atacaron hoteles en donde se alojaban miembros del gobierno.

Conozca más de esta noticia:

