Presos políticos desatan motín en sede del Sebín en Caracas

Exigieron que cesaran las violaciones de las "violaciones de derechos humanos" y se libere a quienes tienen orden de excarcelación.

"Volvimos a tomar las instalaciones del Sebín (servicio de inteligencia). Basta ya de tantos atropellos, de tantas aberraciones, de violaciones de derechos humanos", dijo el expolicía Fred Mavares, uno de los detenidos, en un video difundido en redes sociales.

Detrás de Mavares se ve la puerta de una celda derribada y a varios internos reunidos en un pasillo de El Helicoide, sede del Sebin, donde en mayo un grupo de opositores detenidos también protestó durante dos días.

Luego de ello, varios fueron liberados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"No trasladan a la gente a los tribunales, no trasladan a la gente a centros penitenciarios. Imagínense, si no le da libertad a personas con boletas de excarcelación desde hace dos años, ¿qué quedará para los demás?", añade Mavares, quien asegura tener orden de libertad.

El expolicía exigió la presencia de representantes de la Fiscalía.

"Si se produce una masacre, hacemos responsables a las autoridades del Estado (...). Hasta que no venga Fiscalía, no vamos a ceder", remarcó, sin precisar cuántos detenidos participan en la protesta.

En las afueras de El Helicoide se reúnen familiares de los reclusos.

"Temo por mi hijo, tiene dos años y dos meses ahí metido con boleta de excarcelación y ya no aguantamos más (...). ¿Hasta cuándo van a esperar? ¿Qué se mueran?", dijo llorando a periodistas Ana Zambrano, madre de Mavares, mostrando la boleta de excarcelación del expolicía.

Entre mayo y junio, el gobierno liberó a unos 120 presos acusados de "violencia política", entre ellos el exalcalde Daniel Ceballos, el general retirado Ángel Vivas y el diputado Gilber Caro.

También fue excarcelado el estadounidense Joshua Holt, detenido en El Helicoide durante 24 meses bajo cargos de espionaje.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, aseguró este lunes que en El Helicoide hay "10 presos políticos".

"Todos llevan al menos 55 días incomunicados (sin visitas de familiares ni abogados). Hay 2 con boletas de excarcelación. Así como hay presos comunes también con boletas de excarcelación", denunció Romero en Twitter.