Primer infectado en EE. UU. de coronavirus contó cómo sobrevivió a la enfermedad

Tom Panocha, de 68 años, se infectó a través de su esposa, cuando ella regresó de China. Tres meses y medio después ya está libre del COVID-19.

Panocha se convirtió en el primer caso confirmado de transmisión de persona a persona del coronavirus en los EE. UU.

“Mi esposa se enfermó unos cinco o seis días después de que regresó de Wuhan. La llevé al hospital y, cuando los resultados de las pruebas dieron positivo, me pidieron que me la hiciera también. Pero no me dijeron que hiciera nada distinto, así que seguí trabajando. A los cinco días me informaron que era positivo, también tenía otras afecciones médicas de alto riesgo", reveló.

A pesar del pronóstico desesperanzador y su avanzada edad, que lo convertía en un paciente de riesgo, superó la enfermedad. Hoy cuenta su historia y uno de los peores miedos que enfrentó: la posibilidad de haber infectado a su pequeño nieto Kai, a quien una noche le dio fiebre.

La familia en pleno encendió las alarmas. David, el hijo de Tom, ya no solo estaba preocupado por su padre sino por su hijo.

“Mi compañera, Sarah, no había tenido contacto con mi padre, así que ella acompañó a Kai al hospital. Cuando los dejé allí, se los llevaron. Esa fue la parte más difícil. Sabía que las personas que llevan la peor parte son los ancianos y los bebés, y en ese momento estaba muy preocupado por ambos”, revela.

Tras mes y medio de su diagnóstico, Tom y su esposa hoy pueden decir que son sobrevivientes de esa nueva y temible enfermedad que tiene al mundo en vilo.

Como ellos, más de 66 mil personas se han recuperado tras ser diagnosticados.