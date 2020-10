Principal revista de medicina del mundo dice que Trump convirtió crisis del COVID-19 en una tragedia

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que el Regenerol, un tratamiento experimental, lo curara del coronavirus COVID-19, la principal revista de medicina del mundo arremetió contra el mandatario.

En la editorial de 'The New England Journal of Medicine' se afirma que Donald Trump y su gobierno tomaron una crisis y la convirtieron en una tragedia.

La publicación, que hasta ahora se había abstenido de hacer declaraciones en política, llamó incluso a no reelegir el mandatario. Justamente, las elecciones serán en noviembre próximo y el rival de Trump es el demócrata Joe Biden.