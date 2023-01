Probaba por primera vez un cigarrillo electrónico, le explotó en la cara y se murió

Las esquirlas le provocaron heridas mortales al joven de 24 años que no era fumador habitual, según relató su abuela.

William Brown fue a un local donde se consiguen estos artefactos y compro uno, el cual supuestamente le ayudaría en problemas de asma que padecía.

Hizo la compra y se subió a su auto. Empezó a vapear, pero el aparato explotó justo cuando aspiraba. Una de las esquirlas le provocó un corte en una arteria, lo que impidió que llegara sangre a su cerebro.

Brown no falleció de inmediato, pero tampoco tuvo alguien cerca que le brindara atención inmediata.

Finalmente fue llevado a un centro médico. Pasaron dos días luchando por mejorar su salud, pero nada lograron los médicos.

Alice Brown, la abuela del joven electricista, afirmó a The New York Times que, según los investigadores, lo que había explotado era la batería.

