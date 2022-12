Probabilidad de que basura espacial caiga en zona habitada es mínima

El experto asegura que la probabilidad de que los deshechos espaciales caigan en zonas residenciales es bastante baja ya que las tres cuartas partes de la Tierra están compuestas de agua.

Asegura que hace mucho no se conocía una noticia de esta categoría y que el evento indica que el planeta está ubicado en un lugar vulnerable a estos hechos en la galaxia.

Quijano indicó que todos los días entran a la Tierra fragmentos espaciales, pero que la mayoría se quema en la atmósfera o cae al mar.

"No estamos preparados para este tipo de emergencias porque al igual que un terremoto no las podemos predecir", agregó.