Procurador pidió a la OEA que active mecanismos para proteger a fiscal general de Venezuela

“Vamos a seguir buscando el respaldo a Luisa Ortega, cuyos días parecen contados por cuenta de la dictadura del señor Maduro”, dijo Carrillo en Washington.

El alto funcionario entró a opinar sobre la crisis en Venezuela al dar su apoyo decidido a Ortega, que se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Maduro. Fernando Carrillo aseguró que “revisarán mecanismos formales e informales de respaldo”.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, la funcionaria chavista de mayor rango que se rebeló contra el presidente Nicolás Maduro, rechazó comparecer este martes ante la máxima corte de justicia y estaba a las puertas de su destitución.

"No acudí, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada", anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público, acompañada de fiscales y otros colaboradores.

En ausencia de la fiscal, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- celebró una audiencia de casi tres horas y se acogió a un lapso de cinco días para determinar si cometió "faltas graves" para su remoción.

"No he cometido delitos ni faltas y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo", sentenció Ortega, quien aseguró que buscan callarla para que no siga diciendo "verdades como que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional".

Controvertida sustituta

Poco antes de la audiencia, el TSJ designó como vicefiscal a la abogada chavista Katherine Haringhton, sancionada por Estados Unidos que la acusa de violar los derechos humanos, y quien sustituiría a Ortega si es destituida.

"Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción. Si el TSJ decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar a restablecer la democracia", aseguró Ortega.

La arremetida del gobierno en su contra caldeó aún más la crisis política del país, sumido en el colapso económico y desde hace tres meses en una ola de protestas que deja 90 muertos.

"Es claro que el TSJ perpetrará una nueva violación a nuestra Constitución. Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar con vías violentas el descontento popular", aseguró la fiscal.

La oposición, que este martes realiza bloqueos en las calles que nuevamente derivaron en disturbios, reiteró su apoyo a Ortega y tildó de "usurpadora" a la vicefiscal.

