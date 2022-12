Profesor de conducción intenta estrangular a un inspector

La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) de España, denunció la grave agresión de la que fue víctima el funcionario.

Asextra ha informado que los hechos tuvieron lugar el pasado martes en Granada, después de que el funcionario del colectivo profesional solicitara que se conectara un testigo acústico y luminoso, herramienta que alerta del uso del doble mando por parte del profesor.

Lejos de hacerlo según establece el reglamento, el profesor le contestó "de muy malos modos" que se le había despegado ese testigo, que lo tenía en la guantera y que, si no quería inspector a los alumnos, no lo hiciera.

El funcionario manifestó entonces su intención de dar parte de su actitud a la Jefatura de Tráfico y, acto seguido, el profesor empezó supuestamente a insultarle gravemente e incluso lo amenazó de muerte.

Cuando intentó salir del carro el profesor lo impidió y lo cogió fuertemente del cuello, según denuncia la asociación en su página web.

Asextra explica además que la rápida intervención de uno de los alumnos, que sujetó al supuesto agresor, posibilitó que el inspector pudiera separarse del profesor, aunque éste último logró zafarse y comenzó a perseguir al funcionario mientras lo amenazaba de muerte.

Según la versión de la asociación, otro profesor que estaba en las inmediaciones del incidente y el propio alumno volvieron finalmente a sujetar al profesor, que estaba completamente fuera de sí y no paraba de insultar y amenazar al funcionario de asociación de examinadores.

La asociación, que ha condenado el que considera un "grave" suceso y que ha puesto a trabajar a su gabinete jurídico para que la supuesta agresión no quede impune, ha señalado que el inspector tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde tras ser explorado y administrarle calmantes y relajantes, se le diagnosticó un "intento de estrangulamiento.