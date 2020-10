Profesor le dijo “pinche burro” a alumno con Asperger y que su carrera no era para “chiflados”

Hay polémica en México por el trato que un profesor le dio a uno de sus alumnos de Ingeniería Mecánica y Electrónica, con síndrome de Asperger, al que llamó “burro” durante una clase virtual.

El maestro fue identificado como César Augusto Leal Chapa, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante la clase, los alumnos estaban realizando un ejercicio y el profesor increpó al joven porque no estaba trabajando como le indicaron: “No hagas trampa, Jesús”.

El alumno respondió que estaba “usando el modo normal de la calculadora para hacer las operaciones”, pero el docente molesto replicó: “te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pinche burro. No te chifles: yo no les dije nada de calculadora, les dije muy claro a mano y en la libreta. La ingeniería no es para chiflados, es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia”

Aunque el estudiante intentó explicarle lo que estaba haciendo, el maestro le advirtió que no se pusiera a inventar “cosas que no van a ser. Si le sigues, te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”.

Luego le pidió que le mostrara su trabajo y le explicara cómo lo había realizado. Al verlo le dijo: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre”.

Publicidad

¿Esto es la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Esto es FIME? ¿De esto estamos OrgullOSOS? Así educa el M.C. Cesar Augusto Leal Chapa a los alumnos en general y nuestro compañero con Asperger.



Vídeo completó y publicación original aquí: https://t.co/KbBTbAbdbQ#TodosSomosJesus pic.twitter.com/bhJ4NQeB9q — Carlos (@cccharlyworld) October 16, 2020

El trato que recibió el joven, y que se viralizó en redes sociales, generó repudio y exigieron despedir al profesor.

Leal Chapa, a quien echaron este miércoles, ofreció disculpas argumentando que su “práctica docente ha sido afectada por el estrés ocasionado por las condiciones de la pandemia . Las expresiones que fueron vertidas no reflejan mis principios ni los de la Universidad, que son de respeto, solidaridad y empatía”.

Tras su despido, les dijo a sus detractores que tenían “la libertad de celebrar mi destitución o como dice el dicho: ‘hacer leña, del árbol caído’; ahora bien, los invito a una tregua y dejar el ‘linchamiento cibernético’, puesto que ya se consumó lo que tanto pedían”.

Sin embargo, se molestó con quienes lo criticaron e insistió en que desconocía la condición del alumno.

Publicidad

“Para mí viene siendo una novedad, ahora resulta que tengo que darle un ‘trato especial’, soy maestro, no niñera. Ahora, en un futuro, no dudo que con esfuerzo se graduará de ingeniería y después intentará entrar en el ámbito laboral y ahí sí, cuando le toque un jefe exigente que le diga vulgaridades por su mal desempeño laboral, ¿a dónde va a recurrir? ¿A ustedes como asociación del Espectro Autista?”, sostuvo.

Puede ver: