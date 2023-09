Profesor le donó el riñón a una compañera de trabajo: "Estamos agradecidos por el regalo que me dio"

Para muchos el compañerismo en el lugar de trabajo consiste en ser amable, regalar un alimento o compartir implementos, sin embargo, Michael Daneman, un profesor de Nueva Jersey, llevó sus buenas acciones a otro nivel cuando decidió donarle un riñón a otra maestra de la institución donde trabaja. Ahora ambos comparten su historia para concientizar a otros sobre la importancia de la donación de órganos.



El 1 de junio de 2023, Michael Daneman y Lauren Crupi, ambos maestros de escuela, estaban por entrar al quirófano para darle a la mujer una nueva oportunidad de tener calidad de vida, aunque la historia comenzó a principios del año, cuando el esposo de Lauren hizo una desgarradora publicación en Facebook, donde contaba el difícil historial médico de su pareja.

En conversación con Good Morning America, el profesor recordó que el 1 de enero vio que la pareja de Crupi publicó en Facebook que estaban buscando un donante, debido a que su esposa necesitaba un trasplante de riñón, ya que una condición genética estaba deteriorando su salud.

Lauren sufre de una enfermedad asociada al gen MUC1, un padecimiento heredado que afecta gravemente los riñones.

Antes de conseguir un donante, la maestra de artes del lenguaje manifestó a GMA haber estado tomando medicamentos para retardar los avances de la enfermedad. Pese a ello, mes a mes estaba más fatigada, anémica, de aspecto gris y con sensación de frío constante.

Publicidad

"Me tomé aproximadamente un día para pensar en ello. De hecho, lo investigué la mayor parte del día y luego me comuniqué con el esposo de Lauren, Paul, y él me dio más información para investigar y prácticamente me puse manos a la obra", describió Michael, quien enseña informática en el Saint Leo the Great School.

Después de que el profesor le diera el visto bueno a su compañera, comenzaron los análisis para verificar que pudiera realizarse el proceso de trasplante, el cual fue aprobado por parte del personal médico en abril de 2023.

A finales de mayo, cerca a la fecha de la cirugía, los estudiantes del Saint Leo celebraron el bondadoso acto de amor de Michael hacia su compañera con una celebración escolar por todo lo alto.

Publicidad

"Nos despidieron de una manera increíble, comenzando con el desayuno, con las mantas sorpresa, con un gran aplauso, con pompones y todos aplaudiendo y animándonos cuando nos íbamos al final del día", recordó Lauren, quien comenzó a darse cuenta de que todo era real.

El primer día de junio, la madre de 2 niños recibió su nuevo riñón en el NewYork-Presbyterian Hospital, y al despertar lo primero que hizo fue preguntar por su compañero de trabajo.

Tras un par de meses del procedimiento quirúrgico, la pareja sometida al mismo parece haber tenido una recuperación exitosa.

"Le debo todo esto a él y en mi vida, todos los momentos futuros que tendré se los debo a él… Estamos eternamente agradecidos por el regalo que me dio", expresó la docente de artes.

Publicidad

Por su parte, Michael afirmó que esta ha sido "la mejor decisión de su vida", diciendo que un mes de dolor valió completamente la pena para que su amiga esté bien.

"Ella es mi hermana ahora. Quiero decir, ya tengo tres hermanas. Ahora tenemos cuatro. Toda su familia es mi familia ahora", destacó.