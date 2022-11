Profesor llevó a estudiantes a beber a su casa y una menor cayó inexplicablemente de un tercer piso

Un profesor de 25 años llevó a tres alumnos adolescentes (dos mujeres y un hombre) a beber alcohol a su casa en La Paz, Bolivia. Una de ellas cayó de un tercer piso. Autoridades investigan si resbaló o fue empujada, tras escuchar el testimonio que dio una menor de edad.

Una prima de la joven herida le contó a Unitel que el docente llevó a los alumnos a su apartamento, pero desconoce si salieron del colegio o se encontraron en algún punto para la reunión.

Una de las adolescentes que estuvo en el lugar bebiendo le contó a la familia y a las autoridades “que el profesor la estaba abrazando, le estaba agarrando la mano”, lo que no le gustó a la adolescente.

Ella se molestó y salió a la terraza.

“‘Después no me acuerdo, me he dormido’, dice la chica. 'El profesor ha entrado bruscamente al cuarto, a mi compañero y a mí nos ha botado'”, narró la prima de la menor sobre lo que dijo su amiga.

Según la adolescente, cuando salió vio a su compañera “botada en el patio del vecino”.

La joven sufrió lesiones en clavícula y cráneo y su madre pide ayuda, pues es cabeza de familia, vende café en la calle y no tiene cómo costear los gastos médicos.