Profesor obligó a estudiantes a estar parados bajo el sol durante varias horas

Por medio de redes sociales, una estudiante denunció el que fue calificado como un cruel castigo al que un profesor sometió a varios compañeros de colegio.

De acuerdo con la publicación de la joven, todo se originó por la perdida de una herramienta de trabajo dentro de la institución, ubicada en la provincia de Corrientes, en Argentina.

Publicidad

El docente “retuvo desde las 11:00 a.m. hasta las 2:30 p.m. a un grupo de alumnos parados bajo el sol, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, sin almorzar ni ir al baño”, porque, decía, “así iban a aprender”.

En la delicada denuncia también señalan que el rector del colegio conoció la situación y no hizo nada al respecto. Una alumna se desmayó y otra, que es madre de familia, tuvo que amamantar a su hijo bajo el sol durante una hora.

"A mí que me importa, vos te podés morir si querés y a mí no me importa hasta que aparezca la piedra", le habría respondido el profesor Cristian Pletsch a una de las estudiantes que le dijo que necesitaba agua y tomar una pastilla.

El caso, rechazado por la comunidad, ya fue puesto en conocimiento de las autoridades educativas.

Hoy en la escuela ERAGIA un profesor retuvo desde las 11 hs a las 14:30 a un grupo de alumnos parados bajo el sol, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, sin almorzar ni ir al baño; prohibiendole totalmente que se sienten o apoyen porque "así iban a aprender", porque+ — ailin (@ailinmorales_) May 20, 2022