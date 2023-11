Profesor señalado de acoso fue golpeado por varias estudiantes: todo quedó en video

En un centro educativo de México ocurrió un hecho que le está dando la vuelta al mundo: un grupo de estudiantes la emprendió a golpes contra un profesor señalado de acoso en contra de varias alumnas y hasta maestras.



Trascendió que esta situación, que quedó registrada en video, habría tenido lugar en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8 de Ciudad de México.

En las imágenes, que se volvieron virales en las redes sociales, se puede escuchar a una joven, que, con el rostro cubierto, está haciendo la denuncia ante más compañeras.

"Ha acosado hasta a maestras, alumnas y ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y, si esto no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor. Siempre da cosas para que puedan pasar su materia”, dijo la estudiante.

Alumnas del Voca 8 del @IPN_MX se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores.

Otros planteles dieron a conocer ya, listas de profesores denunciados y se pronunciaron para tomar acciones en conjunto.#FueraAgresores pic.twitter.com/BPkiPVLRuL — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) November 18, 2023

Cuando termina de hablar, al parecer, le da la orden a sus demás compañeras para que agredan al profesor señalado de acoso.

“Maldito pedófilo”, “Hijo de pe$%&”, “Tu mamá es una mujer, cabrón”, “Tienes esposa, hijo de pu%&”, se escucha decir a algunas de las menores de edad que protagonizaron la golpiza.

Cuando termina el ataque, el profesor se ve tirado en el piso, inmóvil y pintado con lo que parece spray de color morado.

De un momento a otro arriba una profesora que se identifica como abogada e intenta detener la agresión: “¿Por qué no lo denunciamos ante el Ministerio Público?”.

Un cuestionamiento que fue ampliamente rechazado por las jóvenes. Por el momento se desconoce la identidad y el estado de salud del profesor agredido.

No obstante, el Instituto Politécnico Nacional reiteró "la política de cero tolerancia ante actos de acoso y violencia de género", anunció una investigación por "los hechos presuntamente registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8" y aseguró que "no habrá impunidad".