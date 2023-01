Profesora de 35 años tuvo hijo con su alumno de 14

”Le decía que ya no quería estar con ella y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío", relató el menor.

La relación entre la profesora y el menor de edad comenzó hace 2 años cuando los padres lo mandaron a clases particulares debido a su mal desempeño en inglés. Como la mujer era conocida de la familia, no hubo inconvenientes.

Publicidad

La señora se desempeñaba como enfermera de adultos mayores en Prato, Italia, pero después del trabajo empezó a recibir al menor de 14 años para las clases privadas y así fue durante los siguientes 2 años. En ese periodo la mujer quedó embarazada, pero debido a su matrimonio, el bebé no despertó sospechas.

Sin embargo, hace unas semanas los padres del joven, ya con 16 años, notaron que empezó a tener cambios drásticos en su comportamiento, por lo que le insistieron para saber qué le pasaba hasta que contó el escándalo.

"Es culpa de esa mujer, quería que estuviera solo con ella, le gritaba que me dejara en paz, le decía que ya no quería estar con ella y entonces me dijo que el hijo que había dado a luz no era del marido, sino mío", confesó el menor, según contaron sus padres a los medios.

Inmediatamente la familia contrató a un abogado y le mostraron los mensajes que habían intercambiado el menor y la profesora durante todo ese tiempo. También argumentaron que, aunque no le ofreció dinero ni regalos, sí lo manipuló para que estuviera con ella.

Publicidad

Después la mujer se presentó ante la justicia en compañía de su esposo, su hijo de 7 años y el bebé de 5 meses para realizar las respectivas pruebas de ADN. Los genetistas designados al caso dieron los resultados este domingo, comprobando así que el pequeño sí nació de la relación entre la mujer y el adolescente.

Los abogados de la mujer afirman que este caso debe manejarse con máxima cautela debido a que hay 3 menores en medio: el bebé, el otro hijo de 7 años y el alumno de 16. La justicia aún está investigando para determinar quién se debe quedar con las custodia de la criatura.