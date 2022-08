Profesora fue brutalmente agredida por la familia de estudiante que perdió un examen

En la ciudad de Pehuajó, Argentina, la familia de una estudiante agredió a una profesora de bachillerato. Al parecer, el hecho ocurrió luego de que una alumna perdiera un importante examen.

Según lo reseñado por Crónica , la estudiante debía pasar ese examen para ingresar a la Policía de ese país. Cuando la familia de la joven se dio cuenta de que perdió la prueba, la emprendió contra la profesora con agresiones verbales y groserías.

Pero no contentos con esto, los energúmenos familiares llegaron hasta la vivienda de la docente y empezaron a lanzar palos y piedras.

Producto del ataque, el esposo de la profesora, que sufrió graves heridas, debió ser trasladado a un centro asistencial. Además, se conoció que los agresores también destruyeron la bicicleta que la profesora usa para ir a trabajar.

Luego de la agresión, la docente habló con un medio de comunicación local: “Gracias, gracias por estar. Lo único que se me ocurre decir: la educación empieza en casa. Hoy me di cuenta de cuánta gente me quiere, respeta mi trayectoria y me apoya”.

Entretanto, el gremio de profesores de Argentina repudió lo sucedido y expresó su apoyo a la docente.