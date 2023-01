Profesora fue despedida por foto íntima que terminó en manos de sus estudiantes

La mujer explicó que la imagen es de hace 2 años y que la envió a su pareja de entonces, pero que no entiende cómo llegó a sus alumnos.

Lauren Miranda trabajaba desde 2015 en un colegio de nueva York, Estados Unidos, pero recientemente sus jefes decidieron terminar su contrato debido a que no podía continuar con el empleo por la mala reputación.

Publicidad

Sin embargo, ella los demandó por discriminación de género. La mujer ahora exige una suma de 3 millones de dólares (más de 9 mil millones de pesos) como indemnización.

"Mi carrera se arruinó, mi reputación fue manchada y me estigmatizaron. Todo por lo que he trabajado desde los 18 años me fue robado por una inofensiva selfi", expresó Miranda en una rueda de prensa.

La docente también alegó en su defensa que, si la foto hubiera sido de un profesor, no habría tenido la misma trascendencia. "¿Qué tiene de malo mi imagen? Son mis senos. Es mi pecho. Es mi cuerpo. Es algo que debería ser celebrado", dijo a medios.

Publicidad

Por el momento, sus abogados están en proceso de investigación para aclarar cómo llegó esa imagen a los estudiantes.