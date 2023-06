Profesora lloró al contar que alumnos le hacen matoneo: "Se burlan de mí"

Una profesora usó las redes sociales para denunciar que se siente poco valorada por sus alumnos. Pero el comportamiento va más allá y dice ser víctima de matoneo , situación que la llevó incluso a romper en llanto en el video que publicó a través de TikTok.



Akalia, la docente, contó que tenía “un curso que es un séptimo básico que hace lo que quiere conmigo, les doy lo mismo. Yo doy la explicación porque en la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera".

Esta joven precisó que está estudiando pedagogía en educación y que su experiencia con alumnos hace parte de la práctica profesional. No obstante, le ha costado bastante por la poca disposición de los menores y afirma que "no está segura de poder soportar esta situación mucho más tiempo".

Otro de los detalles que dio la profesora en las redes sociales es que el comportamiento déspota viene principalmente de las niñas: “Se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran, se ríen. Cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas y cosas raras que logro entender, porque también tuve su edad".

Publicidad



Cualquiera podría pensar que la institución educativa debe tomar cartas en el asunto, pero contrario a eso, la joven aseveró que le dieron la espalda de una forma ruin: “Me echaron de la práctica, me prohibieron el acceso a ese colegio”.

Sin más remedio, la profesora enfocó su mensaje a los padres, para que evalúen la crianza que les están dando a sus hijos: “No puede ser que me traten así porque la educación, la primera educación, viene de la casa. No puede ser que me traten así, no puede ser que traten a nadie así, ni a sus compañeras ni a nadie".

Profesoras que obligaron a un niño de 7 años a comer su propio vómito fueron arrestadas

Publicidad

En un doloroso caso donde las maestras son quienes se burlan de los alumnos, u

na profesora titular y su ayudante fueron acusadas con cargos criminales después de ser señaladas de obligar a uno de sus estudiantes, un niño de 7 años con necesidades especiales, a que se comiera su propio vómito con una cuchara.

El Departamento de Policía de Brownsburg, Indiana, explicó que la evidencia apunta a que los hechos se dieron en febrero de 2023, cuando, mientras estaban en la cafetería escolar, la profesora identificada como Sara Seymour, de 27 años, advirtió a la víctima que si vomitaba, tendría que comer lo que devolvió.

Al ver que el pequeño iba a trasbocar, otra docente, Julie Taylor, de 48 años, le pasó una bandeja para que el menor expulsara la comida.