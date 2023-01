Profesora tuvo sexo con estudiante en un salón y ahora enfrenta esta condena

Inicialmente, negó haber tenido intimidad con su alumno de 13 años, pero las pruebas la delataron.

Brittany Zamora fue sentenciada a 20 años de prisión luego de declararse culpable ante la Corte Superior de Maricopa en Arizona, Estados Unidos.

Zamora, de 28 años, trabajaba en la escuela Las Brisas. Según las pruebas, allí la profesora comenzó a coquetear con su estudiante y esto terminó en encuentros sexuales.

“Cada día te pones más sexi”, “Desearía que estuvieras acá” y “Bebé, te quiero con locura”, son algunos de los mensajes que la profesora envió por chat.

En la investigación se determinó que la mujer tuvo varios encuentros sexuales con su alumno en el salón de clases y en un carro. Incluso, en una oportunidad hizo que otro estudiante vigilara para no ser descubiertos.

Una vez conoció la condena en su contra, Zamora expresó: “Soy una buena persona, que cometió un error y lo lamenta profundamente. No soy una amenaza para la sociedad”.

Además, la maestra dijo que espera cursar una carrera cuando esté en prisión para poder iniciar una nueva vida al ser liberada.

Pese a pedir disculpas, su abogada insistió en que se trató de una relación con un adolescente y no con un niño.

Debido al delito que cometió, Zamora estará bajo vigilancia el resto de su vida y deberá registrarse como una agresora sexual.