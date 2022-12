Prometida de George Clooney rechazó investigar guerra en Gaza

El gabonés Baudelaire Ndong Ella, presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -el cual está conformado por 47 países-, anunció en un comunicado el lunes que Alamuddin había sido designada a la comisión, pero la abogada británico-libanesa, que ha cobrado notoriedad internacional por su compromiso con Clooney, dijo posteriormente que no podía aceptar el puesto.

"La ONU se puso en contacto conmigo sobre este asunto por primera vez esta la mañana", dijo. "Me llena de orgullo haber recibido la oferta, pero ante mis compromisos actuales, incluidos ocho casos en curso, desafortunadamente no pude aceptar este papel".

No estaba claro qué causó la confusión del anuncio o si otra persona la reemplazará. Otros integrantes de la comisión son el canadiense William Schabas, un profesor de derecho internacional en la Universidad de Middlesex, quien será el presidente de la misma, y el senegalés Doudou Diene, un abogado que ha tenido puestos en la ONU por asuntos de racismo y derechos humanos en Costa de Marfil.

Ndong Ella dijo que el consejo a su cargo, con sede en Ginebra, investigará todas las violaciones a los derechos humanitarios internacionales y los derechos humanos de acuerdo con la resolución del consejo del 23 de julio y presentará un informe en marzo de 2015.

El grupo activista UN Watch, también ubicado en Ginebra, pidió que Schabas se retire de la comisión por declaraciones críticas que ha hecho anteriormente sobre los líderes israelíes.